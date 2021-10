Bebê de 1 ano morre após ser atingido por bala perdida enquanto cortava cabelo

Conforme informações da Polícia, o alvo do atirador era Ruan Batista de Souza, de 24 anos. Ele caminhava pela quando o suspeito encapuzado efetuou os disparos contra ele, que correu para o estabelecimento, onde estavam as crianças. Ruan foi atingido e morreu no local.

O pequeno Mário Neto Ferreira Lourenço, de 1 ano e 6 meses, morreu ao ser atingido por uma bala perdida enquanto cortava o cabelo em uma barbearia, na tarde desta segunda-feira (25), no bairro Jacutinga, em Mesquita, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro.

