Beatriz surpreende colegas ao revelar como usa o vaso sanitário no 'BBB 24'

Vale lembrar que a cerâmica pode se romper mesmo estando presa, a depender do peso que é colocado sobre ela. Mesmo com os riscos, o assunto acabou provocando risos nas colegas, que passaram a imaginar a possibilidade de um vídeo do banheiro vazar.

Foi durante bate-papo no quarto com Wanessa Camargo e Yasmin Brunet, que caíram na gargalhada quando a guarulhense contou que costuma ficar de cócoras na privada. A prática, aliás, é perigosa, já que o vaso pode se romper e machucar quem está sobre ele.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O jeito extrovertido de Beatriz já chamou a atenção das colegas, mas elas não estavam preparadas para a revelação que a vendedora do Brás (região de comércio popular de São Paulo) faria durante o confinamento do BBB 24 (Globo). Um vídeo sobre como ela usa o vaso sanitário viralizou neste sábado (13).

