Beatriz faz nova promessa caso volte do Paredão: 'Nunca houve no BBB'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Beatriz fez uma nova promessa caso retorne do 15º Paredão do BBB 24 (TV Globo): pular na piscina usando cascas de laranja como roupas.

Beatriz, Isabelle e Alane se arrumavam para a festa, e Beatriz fez uma nova promessa ao público caso retorne de mais um Paredão.

Beatriz: "Ok, Brasil. Brasil, se eu voltar amanhã, em nome de Jesus, eu vou fazer um look com a casca da laranja. Quem me inspirou foi a Alane, fazendo suco de laranja hoje. Vou fazer um look bem sexy, bem ousado, do jeito que eu gosto, com a casca da laranja e vou pular na piscina. Isso é algo que nunca houve no BBB".