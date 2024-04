Beatriz conversa sozinha antes de Paredão do BBB 24

"Jamais vou abaixar a cabeça. Querem me colocar numa posição que eu não [sei quem eu] sou. 'Ah, você não sabe quem você é'. Como assim? Lógico que eu sei quem eu sou. Eu não vou deixar ninguém falar isso. Podem até falar, mas eu não vou abaixar a cabeça. E eu não vou me calar. Eu sei quem eu sou. Vocês também sabem quem eu sou. Vocês me conhecem há três meses. Vocês sabem quem eu sou", afirmou Beatriz.

A sister conversou com o público e lembrou seu embate com Davi.

