BBB 23: Brothers revelam o que pretendem fazer quando o Big Fone tocar

Em contrapartida à Paula, Gabriel ressaltou que o Big Fone poderia oferecer uma boa oportunidade. Mesmo assim, a sister destacou que não se arriscaria logo no início do BBB 23.

Paula indicou que não atenderia o Big Fone. Para a participante, que esteve na Casa de Vidro ao lado de Gabriel, não arriscaria atender ao telefonema. De acordo com ela, poderia atender em outro momento do jogo.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - As conversas sobre jogo tomaram a casa do BBB 23 após a primeira Prova de Imunidade. No quarto fundo do mar, alguns participantes discutiram sobre a votação para o paredão e o Big Fone.

