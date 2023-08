Banhista que cortou o pé em piscina do clube receberá indenização

A 1ª Turma Recursal do Poder Judiciário de Santa Catarina (TJSC) manteve decisão do 1º Juizado Especial Cível da comarca de Blumenau, que condenou uma associação recreativa do município a indenizar banhista ferido ao banhar-se na piscina do local. A indenização por danos morais foi fixada em R$ 5 mil. Leia mais em Amazonas Direito.

