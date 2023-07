Bancos vão funcionar em horário especial em dias de jogos do Brasil

Os bancos vão funcionar em horário especial durante a Copa do Mundo Feminina de 2023. Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), nos dias em que os jogos da seleção brasileira começarem às 8h, as agências só vão abrir uma hora mais tarde.

Contudo, quando as partidas começarem mais tarde, nada muda e o atendimento ao público segue no horário normal. Vale lembrar também que os clientes podem usar as ferramentas digitais para pagarem as contas, caso as mudanças no horário afetem suas rotinas.

A flexibilização já funciona nos bancos nas épocas de Copa do Mundo masculina e foram adotadas também para a modalidade feminina a partir de agora.

Pela tabela de grupos, o primeiro jogo Brasil deve acontecer na próxima segunda-feira (24), às 7h no horário local. Na ocasião, a seleção enfrenta a França.