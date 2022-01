Avião faz pouso de emergência no Brasil após argentina morrer durante voo

Uma idosa argentina de 75 anos morreu durante um voo na madrugada deste domingo (9). O avião em que ela estava precisou fazer um pouso de emergência no aeroporto de Brasília após o incidente. A mulher passou mal durante a viagem e não resistiu. A princípio, a morte foi tratada como natural, mas o corpo ficou no Brasil e foi enviado ao IML. Ele deve ser transladado para a Argentina, mas os trâmites ainda estão sendo tratados junto à embaixada. Após a parada, os demais passageiros seguiram viagem rumo a Argentina que era o destino final. A aeronave tinha saído da Holanda e pertence à empresa aérea KLM.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.