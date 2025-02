Avião da Gol colide com veículo de manutenção durante decolagem; vídeo

#URGENTE



Boeing 737 da GOL colide com veículo durante decolagem no Aeroporto Internacional do Galeão no Rio



Aeronave foi evacuada e ainda não temos informações de feridos



pic.twitter.com/HklHdm8LLv — AEROIN (@aero_in) February 12, 2025

Um susto marcou a noite desta terça-feira (11) no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. Um avião da Gol, que decolava rumo a Fortaleza, colidiu com um veículo de manutenção que cruzava a pista.

O voo 1674, que tinha como destino Fortaleza, foi imediatamente evacuado após a colisão. Os passageiros foram encaminhados para o saguão do aeroporto, onde receberam assistência da companhia aérea. Apesar do susto, todos os passageiros e tripulantes desembarcaram em segurança.

Em nota, o Aeroporto do Galeão confirmou o incidente ocorreu por volta das 22h, e que as operações de pouso e decolagem não foram afetadas.

Confira conversa do piloto com a torre de comando: