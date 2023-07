Avião com servidores do Governo desaparece no Paraná

Um avião particular de pequeno porte desapareceu do radar, nesta segunda-feira (3), na Serra do Mar, no Paraná. O avião decolou do Aeroporto Regional Orlando de Carvalho, em Umuarama, às 7h50, com destino a cidade de Paranaguá, no litoral do estado

Segundo o governo estadual, além do piloto, outras duas pessoas estavam na aeronave e são servidoras de alto escalão da administração pública, que tinham uma reunião de trabalho na cidade para qual embarcaram.

O Cindacta mandou um avião especializado em buscas de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, para essa área. O Governo do Paraná também deixou à disposição helicópteros da Casa Militar, do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas e do Corpo de Bombeiros para continuar as buscas nesta terça-feira (4). O Corpo de Bombeiros do Litoral iniciou um trabalho por terra na Serra do Mar.