Áudio mostra que Robinho tentou impedir amigo de falar com mulher estuprada

Novos trechos das conversas entre Robinho e os amigos envolvidos no estupro coletivo de uma jovem albanesa na Itália, revelaram que o jogador se surpreendeu ao saber que um dos suspeitos estaria mantendo contato com a vítima pelo Facebook.

Segundo as transcrições divulgadas pelo Uol, um ano depois do estupro a jovem contatou um dos homens e chegou as identidades dos demais, posteriormente ela entregou todos eles à polícia.

Este mesmo amigo já tinha feito contato com ela logo depois do estupro na tentativa de convencê-la de que tudo tinha sido consentido por ela, mas a jovem explicou que estava completamente bêbada e não teria condições alguma de autorizar algo do tipo.

Robinho ficou preocupado ao tomar conhecimento da situação e contou tudo a outro amigo:

-Robinho: "Agora a questão é o seguinte, mané. A questão é que o [amigo 2] ficou trocando maior ideia com a mina, a mina foi pelo Facebook pegou todo mundo, pegou tu, eu falei: 'Como que a mina sabe, como que o cara sabia o nome de vocês?'"

- Amigo 1: "Que isso cara, então alguém que deu, e foi o [amigo 2]."

- Robinho: "É, eu quero falar com o [amigo 2], mano, pro [amigo 2] sacar bagulho de Facebook porque os caras estão investigando e não é brincadeira, não”. Eu falei 'Cara! Se esse bagulho sair na imprensa vai me foder', aí, resumindo, falou que perguntou de você, falou que tinha seu nome, seu telefone, porque o [amigo 2] ficou falando com a mina pelo telef... pelo Facebook mano...".

A conversa segue e o jogador afirma que está tentando fazer contato com o amigo para que ele não prossiga com as conversas com a mulher:

Robinho: "Exato. Mas então eu quero tentar falar com ele, mas eu não consigo falar com ele, eu preciso [...]". "Mano, o [amigo 2] deu maior mole de ficar querendo resenha com a mina, de ficar de ideinha, de pá, por causa do Facebook a mina pegou todo mundo, porque até então a mina só ia falar que conhece o Jairo [músico que tocou na boate] e o Ricardo, porque ela não conhece ninguém, ela não me conhece, meu telefone ela não tem."

Apesar de Robinho ter dito que ela não o conhecia, a vítima contou à polícia que já tinha estado com ele antes e que chegaram a se beijar.

As conversas foram anexadas ao processo e foram consideradas fundamentais para a condenação do Robinho e do amigo Ricardo Falco. Os dois foram condenados a 9 anos de prisão em duas instâncias, eles ainda podem recorrer mais uma vez.