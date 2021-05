Atos pró-Bolsonaro pedem voto impresso, fim do isolamento e uso do Exército

Diversas cidades brasileiras registraram atos pró-Bolsonaro neste sábado, 1º de maio, quando é comemorado o Dia do Trabalhador. Com a tag “#EuAutorizoPresidente”, apoiadores presentes no atos compartilharam imagens das manifestações, que tem como principal pauta “autorizar Jair Bolsonaro a usar o artigo 5º da Constituição Federal”.

Os atos são uma resposta às declarações do próprio presidente na semana passada, em entrevista a Sikêra Jr., em Manaus, de que espera uma sinalização da população para que ele use as Forças Armadas contra as medidas de restrição de circulação que alguns governadores e prefeitos tomaram para tentar controlar a pandemia, entre elas o veto a cultos e eventos religiosos - veto esse que foi permitido pelo Supremo Tribunal Federal.

Como de costume, os manifestantes aglomerados, muitos deles sem máscaras, também criticam o Supremo Tribunal Federal e pedem o voto impresso, além de contestarem a CPI da Covid que apura possíveis omissões do Governo Federal na pandemia..

No Rio de Janeiro, manifestantes gritava em um carro de som: "eles querem nos transformar em escravos do mundo, especialmente da China": "O STF é nosso inimigo, o que fazemos com nosso inimigo? Mandarmos embora".

Alguns organizadores optaram por realizar a manifestação pela parte da tarde deste sábado.

