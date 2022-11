Atirador usou arma do pai, tenente da PM, e planejou atentado por 2 anos no ES

O pai do atirador compartilhou recentemente em suas redes sociais o livro de Hitler. A venda é proibida em algumas cidades do Brasil, pois fazer apologia ao nazismo é crime.

Segundo a polícia, o atirador planejou o atentado por 2 anos. Ele usou uma pistola da corporação e um revólver particular, que pertencem ao pai, e o fugiu no carro do pai que estava com a placa coberta. Ele foi preso horas depois na casa da família.

O adolescente de 16 anos apreendido após um atentado em duas escolas em Aracruz, no Espírito Santo, usou a arma do pai, que é tenente da PM, para cometer o crime que deixou 3 mortos e 11 feridos nesta sexta-feira (25).

