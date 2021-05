Ataques de garimpeiros deixaram 2 crianças mortas, diz liderança Yanomami

Em nota, a associação afirmou que durante o tiroteio da segunda-feira (11), crianças acabaram se perdendo pela mata para fugir dos disparos. Muitas foram encontradas no outro dia, no entanto, dois meninos, com idades de 1 e 5 anos, morreram afogados.

Os ataques de garimpeiros na terra indígena Palimiu, em Roraima deixaram duas crianças mortas. As informações são de lideranças Yanomamis, em reunião com o Ministério Público Federal neste sábado (15).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.