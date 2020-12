Assassino de juíza é transferido para penitenciária

O ex-marido da juíza Viviane Vieira do Amaral Arronenzi, que foi preso em flagrante por matá-la a facadas, manteve silêncio durante depoimento na delegacia. De acordo com a polícia, Paulo José Arronezi só vai se manifestar em juízo.



Arronezi foi preso na véspera de Natal e levado à Divisão de Homicídios, ainda nessa quinta-feira (24). De lá, ele será transferido para o sistema prisional nesta sexta-feira (25), conforme apurou o Grupo Globo.



O crime ocorreu na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. A juíza do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ-RJ) foi esfaqueada na Avenida Rachel de Queiroz, na frente das três filhas do casal.



O assassinato foi registrado em um vídeo que foi analisado pelos policiais. Na gravação, as crianças pedem ao pai que parem de golpear a juíza.



Em setembro, Viviane havia feito um registro de lesão corporal e ameaça contra o ex-marido, que foi enquadrado na Lei Maria da Penha. Ela chegou a ter escolta policial concedida pelo TJ-RJ, mas solicitou para retirá-la a pedidos de um filha.



A juíza não foi a única mulher a denunciar o engenheiro para a polícia. Em 2007, uma ex-namorada dele registrou ocorrência policial porque estaria sendo importunada por ele, que não aceitava o fim do relacionamento.