Arquiteto troca de noivo na véspera do casamento e pega convidados de surpresa

O arquiteto Eder Meneghine, 60, pegou a todos os convidados de surpresa em seu casamento realizado na última terça-feira (7), no Rio de Janeiro.

Eder trocou de noivo nas vésperas da cerimônia, mas os convidados só ficaram sabendo da novidade na hora do casamento.

No convite estava o nome de Dyl Reis, com quem Eder vivia nos últimos meses, mas quem subiu no 'altar' e disse o tão esperado "sim" foi o antigo namorado, o chef, Hugo Oliveira.

O arquiteto contou o que aconteceu ao G1 Rio: "Eu o conhecia relativamente muito pouco. A gente se gostava, e eu o levei para morar comigo na minha casa. Com o tempo, eu tive essa vontade de fazer essa festa de casamento, como eu já fiz para muitas pessoas, vários artistas. E eu falei com ele: 'Vamos casar?'. Só que ele tem 23 anos e eu tenho 60. Eu tinha a intenção de ser feliz. E eu achava que fosse ser", disse o arquiteto que na véspera do casamento percebeu que a relação não daria certo e terminou o relacionamento.

Eder, então, procurou o antigo namorado, Hugo. "Eu vivi por quase 20 anos com meu grande companheiro, um chefe de cozinha fabuloso. A pessoa responsável até por encaminhar o que eu consegui construir com meus restaurantes. Eu pensei em dar a esse homem, que sempre foi correto comigo, a oportunidade que eu ia dar para uma pessoa que nunca fez nada por mim", disse.

Hugo aceitou na hora o pedido de casamento ao ser procurado por Eder. "Por que não casar com essa pessoa que sempre foi correta comigo e garantir para ele direitos civis que ele merece? Por que não garantir um futuro de qualidade? Na verdade, não é que ele seja o grande amor da minha vida, mas eu descobri naquele momento de dificuldade que eu tinha na figura do Hugo Oliveira o maior amigo e parceiro de toda minha vida. E eu nunca dei pra ele a oportunidade que ele merecia", disse Eder.