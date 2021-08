Aprovados no Prouni têm até hoje para apresentar documentos

Termina nesta sexta-feira (27), o prazo para que candidatos aprovados na lista de espera realizem as matrículas nas instituições.

Eles devem comparecer aos estabelecimentos munidos de todos os documentos que comprovem as informações declaradas no ato da inscrição no processo de seleção do Prouni.

O programa oferece bolsas de 100% e 50% de desconto em universidades privadas de todo o país. A lista de espera com os nomes dos pré-aprovados pode ser consultada no site do MEC.