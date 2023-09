Aprenda como excluir dados que estão ocupando o armazenamento do seu celular

O iOS não permite limpar cache assim como o Android. Porém, você consegue apagar dados do WhatsApp do iCloud. Para isso:

Toque em "Encaminhados com frequência", "Maior do que 5 MB" ou selecione uma conversa específica.

Toque em "Encaminhados muitas vezes", "Maior do que 5 MB" ou selecione uma conversa específica.Se quiser apagar todos os arquivos toque em "Selecionar todos" e, em seguida, no ícone de lixeira. Se preferir um item por vez, toque e segure o item e toque em "Apagar".

O WhatsApp é considerado o vilão da memória do celular, pois o aplicativo é uma porta de entrada para vídeos, fotos e áudios. Com o surgimento de canais, grupos com conteúdo ilimitado, a plataforma já espera que a situação piore. Tanto é que a versão beta do WhatsApp recebeu um novo recurso que permite excluir automaticamente todas as mídias baixadas dos canais.

