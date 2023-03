Após ser preso por estupro e assassinato, homem é indiciado por outro homicídio

Reidimar Silva Santos, 31, acusado de matar e estuprar Luana Marcelo Alves, 12, que sumiu a caminho de uma padaria, foi indiciado pelo assassinato de outra vítima identificada como Thaís Lara, que tinha 13 anos.

Lara desapareceu no dia 28 de agosto de 2019, no Setor Madre Germana II, em Goiânia. O corpo dela foi localizado no início deste ano, meses após Reidimar ser preso pela morte de Luana, que desapareceu na mesma região. O homem confessou os dois assassinatos.

O promotor de Justiça José Carlos da Miranda Nery Júnior, titular da 67ª Promotoria de Goiânia, denunciou o homem por feminicídio quadruplamente qualificado, com agravante por conta da vítima ser uma criança. Além disso, o pedido também solicita que ele responda por fraude processual e ocultação de cadáver, com penas cumulativas.

Conforme a denúncia, Reidimar usava uma rede social para manter contato com adolescentes, plataforma onde conheceu Thaís. Ambos moravam próximos um do outro, no Setor Madre Germana II, onde casualmente se encontravam ao transitarem na região. A vítima conhecia o filho do suspeito, que na época tinha 4 anos, e mostrava afeto pelo menino.

No dia do crime, Thaís saiu para ir a uma feira livre que acontecia nas quartas-feiras próximo a casa onde morava. Durante o caminho, a menina passou na casa de Reidimar e parou para perguntar sobre o filho dele. Neste momento, o suspeito aproveitou para atrair a menina para dentro da residência.

Ainda conforme o MP, durante a conversa a menina perguntou ao denunciado se eram verdadeiros os comentários de que ele já havia sido preso por crime sexual. Reidimar de fato foi denunciado pelo MPGO por estupro de uma adolescente, ocorrido em janeiro de 2015, mas o processo foi arquivado porque a vítima não foi localizada.

Furioso com o questionamento da menina, Reidimar avançou contra ela e agarrou o seu pescoço, a esganando até a morte. Em seguida, o suspeito pegou o telefone da vítima e retirou o chip e a bateria. Posteriormente, ele esquartejou o corpo da menina e jogou os membros em uma fossa desativada no quintal da casa onde morava, e cobriu com tijolos, telhas, pedaços de madeira, além de atear fogo na vala.

