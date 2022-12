Sêmen é encontrado na casa de suspeito de matar adolescente que sumiu a caminho de padaria

Sêmen e sangue foram encontrados na casa do suspeito de matar a adolescente Luana Marcelo Alves, 12, que sumiu a caminho de uma padaria, na cidade de Aparecida de Goiânia, em Goiás. A menina foi encontrada enterrada no quintal do imóvel alugado pelo homem.

O suspeito, o ajudante de pedreiro Reidimar Silva Santos, confessou aos investigadores que matou a adolescente na residência ao enforcá-la com as mãos, entretanto, ele negou que teria estuprado a vítima.

"Um perito confirmou a presença, o laudo foi positivo com o luminol. Há muito sangue e esperma na casa, mas a gente depende de outros laudos periciais, como o confronto do material coletado no corpo (da vítima) com o do autor. O Instituto de Criminalística está muito empenhado na feitura desses laudos e dizem que irão nos encaminhar o mais rápido possível", disse a delegada Caroline Borges, da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, em entrevista à TV Anhanguera.

O corpo de Luana está sendo velado desde a madrugada desta sexta-feira (2) na Igreja Batista Madre Germana.