Após ser adiado, exame da OAB é realizado em Manaus e em todo país

De acordo com a CNN Brasil, medidas como escalonamento na entrada, uso obrigatório de máscara e álcool em gel foram foram mantidos para evitar a proliferação do vírus. Os portões foram abertos às 11h (horário de Brasília) e a prova terminou por volta das 18h.

Com mais de 200 mil pessoas inscritas, o Exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) foi realizado em Manaus e em diversas cidades brasileiras, neste domingo (13). A aplicação da prova estava marcada para ocorrer no dia 07 de março deste ano, no entanto, foi adiada devido ao aumento de casos de Covid-19.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.