Após Monstro, Daniele discute com Diego no 'BBB 25'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Daniele Hypólito, 40, teve uma conversa séria com Diego Hypólito, 38, após eles serem escolhidos para sofrer o primeiro Castigo do Monstro do BBB 25 (Globo).

A ginasta assegurou que não vai 'virar a cara' para Maike, 30, e Gabriel, 30, por terem delegado a eles a punição. "Não vou mudar com ninguém. Sentei, os meninos [Maike e Gabriel] sentaram e eu conversei com eles normalmente, porque não guarda raiva, nem rancor de ninguém", disse ela ao irmão, no Quarto Anos 50.

Isso não significa, porém, que Daniele não esteja prestando atenção nas atitudes de todos a seu redor. "Eu não estou bestinha ali, observando sem saber o que está acontecendo."

Ela afirmou que tenta manter suas emoções sob controle no jogo para fortalecer Diego emocionalmente. "Eu tento, muitas vezes, me manter calma, porque eu sei que o Queridômetro te afeta. Fiquei tranquila, porque eu sou a sua calmaria nesse sentido. Se você me vir mal, você vai ficar pior. Por isso me mantenho calma."