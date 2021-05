Após fim de prisão domiciliar, Queiroz faz exame para comprar arma de fogo

Fabrício Queiroz foi preso em junho do ano passado após investigação por envolvimento em um suposto esquema de "rachadinha" na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro.

De acordo com o UOL, com o fim da prisão domiciliar, Queiroz protocolou um requerimento na corporação para solicitar o porte de arma. Em nota, a Polícia Militar do Rio de Janeiro explicou que a avaliação médica é apenas a primeira etapa do processo de análise, restando ainda a avaliação correicional — que, no caso de Queiroz, "ainda segue em curso".

Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), fez uma avaliação médica para comprar uma arma de fogo. Ele estava cumprindo prisão domiciliar com sua e de sua esposa, Márcia Aguiar.

