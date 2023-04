Após eliminação de Dania Mendez, brothers lembram da mexicana no BBB 23

"Dania, come here! Habla comigo, vem 'acá'!", brincou Ricardo.

Domitila brincou com a ida de Alface para o México, e imaginou um 'acerto de contas' entre os brothers. Na semana em que esteve na casa, Dania tinha o poder de mudar o Poder Curinga: quem comprou teria direito a um voto com peso dois, ou teria seu voto invalidado. A mexicana optou por tirar o voto de Ricardo, que comprou o Poder naquela semana.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os brothers do Fundo do Mar relembraram a passagem de Dania Mendez pelo BBB 23 (Globo) por um motivo curioso. Ricardo Alface colocou a parte de cima de um dos biquínis de Marvvila, e os brothers imaginaram uma viagem de Alface para o México.

