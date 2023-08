Apagão também afeta sinais de internet da Claro, TIM e Vivo em todo Brasil

As operadoras de internet no país Claro, TIM e Vivo também tiveram seus sinais afetados pelo apagão de energia que atinge quase todo o país nesta terça-feira (15). De acordo com a Conexis Brasil Digital, entidade que representa as operadoras, o fornecimento de energia pode impactar os serviços em algumas regiões do país.

"A Conexis Brasil Digital informa que, em decorrência de falhas no fornecimento de energia elétrica ocorridas em algumas localidades na manhã desta terça-feira (15), os serviços de telecomunicações podem apresentar instabilidade. As operadoras já estão trabalhando para reestabelecer os serviços no menor prazo possível", explicou a entidade em nota divulgada pelo G1.

O apagão nacional que afeta 25 estados e o Distrito Federal (DF) foi ocasionado por uma falha na interligação Norte e Sudeste por volta das 8h30 (horário de Brasília), segundo o Ministério de Minas e Energia. O caso está sendo investigado.

Todos os estados e municípios interligados pelo Sistema Interligado Nacional de Energia Elétrica (SIN) foram afetados pelo blecaute. Apenas Roraima não sofreu interrupção por não estar interligado.

A Conexis Brasil Digital também informou que está monitorando a situação e trabalhando para minimizar os impactos do apagão nos serviços de telecomunicações.