Apagão nacional deixa ao menos 25 estados e DF sem energia

De acordo com o G1, o coordenador do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), José Marengo, informou que a causa do apagão seria operacional, pois não há um alerta pela seca, por exemplo, que pudesse impactar a produção e distribuição de energia.

O fornecimento já foi restabelecido no Sul, Sudeste, Centro-Oeste e está retornando gradativamente em cidades do Norte e Nordeste.

