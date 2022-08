Anvisa restringe uso do agrotóxico carbendazin aos estoques existentes

De acordo com o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, a análise do carbendazin teve que ser acelerada para cumprir o prazo dado pela Justiça, de 60 dias, contados a partir de 10 de junho, para um parecer conclusivo sobre o produto. A reavaliação toxicológica do ingrediente pela Anvisa começou em 2019.

Daniel Coradi falou sobre os prazos recomendados para a eliminação gradual do carbendazin no país.

Os diretores da Anvisa votaram pelo esgotamento progressivo e não imediato dos estoques de agrotóxicos com carbendazin no Brasil. O gerente-geral de Toxicologia da Anvisa, Daniel Coradi, explica que a medida busca reduzir impactos ambientais.

Os agrotóxicos que contém o fungicida carbendazin só podem ser usados no país até terminarem os estoques. A decisão é da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que concluiu nesta segunda-feira a reavaliação desse ingrediente utilizado no tratamento de sementes de arroz, feijão, milho e também em folhas de algumas lavouras, como de cana, soja e milho.

