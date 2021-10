Anvisa recebe pedido de testes humanos de vacina brasileira em spray

Um grupo de pesquisadores brasileiros apresentou, nesta quinta-feira, à Anvisa o pedido para testar em voluntários humanos uma nova vacina contra a covid-19. O imunizante será aplicado em forma de spray nasal, sem a necessidade de injeção.

O professor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e diretor do Laboratório de Imunologia do Instituto do Coração, Jorge Kalil, é o coordenador do estudo e explica que a vacina iniba o crescimento viral já na mucosa nasal.

Algumas pessoas resistem em tomar vacina porque têm fobia de agulha. Esse medo se chama tripanofobia. Mas a ideia de produzir uma vacina em spray nasal não se limita a esse público. Foi uma decisão estratégica para induzir diferentes tipos de resposta de defesa do nosso corpo, como explica o médico Jorge Kalil.

Até agora, os testes foram feitos em laboratório e em animais. Só após a autorização da Anvisa será possível conduzir o estudo em humanos. A previsão é que isso ocorra em janeiro do ano que vem, com 280 voluntários. Todos vacinados, porque o spray deve atuar como reforço para ampliar a resposta imune das demais vacinas.

O coordenador da pesquisa, Jorge Kalil, está animado com os resultados positivos observados na pesquisa pré-clínica.

Essa vacina em spray usa uma técnica de produção inédita e totalmente nacional, resultado de pesquisas feitas na USP em parceria com a Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). Diferente das vacinas atuais, que usam a proteína spike, a vacina do Instituto do Coração utiliza peptídios derivados de proteínas que compõem o vírus. Esse material é inserido em nanopartículas, que são estruturas minúsculas, capazes de atravessar a barreira de cílios e muco presentes no nariz e chegar às células.

A expectativa é que o imunizante tenha baixo custo e esteja disponível já em 2022.