Anvisa e Butantan analisam novamente lotes interditados da Coronavac

No comunicado à imprensa, a Anvisa ressaltou que para concluir a ausência de risco dos lotes interditados é necessário a apresentação de relatório de inspeção feito por autoridade chinesa ou a realização presencial de inspeção pela própria agência, a fim de garantir o cumprimento das boas práticas de fabricação do local de envase das vacinas.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.