Anvisa diz que Brasil tem três vacinas nativas em desenvolvimento

E a última é desenvolvida pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, esta é a mais crua até o momento. A Anvisa afirma que ela chegou a discutir alguns pontos com a mesma em reunião, mas não houve avanço nos últimos meses.

A outra é um projeto em desenvolvimento da Faculdade de Medicina de Rio Preto, da USP, com as empresas Farmacore Biotecnologia e PDS Biotecnologia, que é americana. Esta encaminhou documentos para análise da Anvisa, mas ainda aguarda retorno.

A Anvisa informou nesse sábado (6), que três vacinas brasileiras estão em fase de desenvolvimento no Brasil e que já trocou informações com alguns representantes das mesmas. Contudo, os estudos ainda estão muito recentes e nenhuma delas pediu estudos de fase clínica. Uma das vacinas é da Universidade Federal de Minas Gerais que está sendo testada em animais.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.