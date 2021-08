Anvisa autoriza uso emergencial de medicamento para tratar Covid

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou nesta quarta-feira (11) o uso emergencial do medicamento Regkirona (regdanvimabe), um anticorpo monoclonal, contra covid.

De acordo com o G1, o medicamento auxilia na reprodução de anticorpos que ajudam no combate a alguma doença específica. Contudo, o uso do medicamento não previne a doença em si.

A diretora da Anvisa Meiruze Freitas votou pela autorização do medicamento, mas não descartou a importância da vacinação. ''O ato de se vacinar é uma proteção individual e coletiva. Com a vacinação é que vamos combater a pandemia e reduzir os riscos de cepas que possam driblar as vacinas", afirmou a relatora, segundo o G1.

Como o medicamento não previne a doença, ele ajuda no tratamento de pessoas já contaminadas que apresentam casos leves e moderados e que não necessitam de suplementação de oxigênio.