Anvisa aprova versão atualizada de vacina contra variante da Covid-19

Para as crianças entre 6 meses e 5 anos de idade, que ainda não foram vacinadas, o indicado é uma série de três doses da vacina, sendo as duas primeiras aplicadas no intervalo de três semanas e a terceira dose após oito semanas da dose anterior. As que já foram vacinadas com outras vacinas devem receber uma dose única de reforço.

