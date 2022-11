Anvisa aprova venda de remédio da Pfizer para tratar Covid

Para obter o remédio é preciso ter receita médica, segundo a Anvisa. O uso do Paxlovid é recomendado somente para adultos com baixo risco de agravar o quadro de Covid.

O medicamento funciona contra a Covid-19 ao bloquear uma enzima que ajuda o vírus a se replicar no corpo. Esse combate funciona através do uso em conjunto de dois medicamentos - o nirmatrelvir e o ritonavir.

