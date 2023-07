Anvisa aprova novo registro de vacina bivalente contra Covid-19

Nesta segunda-feira (24), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) concedeu a aprovação do registro da vacina Comirnaty bivalente contra a Covid-19. O imunizante é fabricado pelo renomado laboratório farmacêutico Pfizer.

A vacina, indicada para imunização ativa contra a Covid-19, pode ser administrada em pessoas a partir de 5 anos de idade, mas apenas como dose de reforço. Portanto, é destinada a pessoas que já receberam pelo menos uma ou duas doses de outra vacina contra a doença, e a aplicação só é permitida após um intervalo mínimo de três meses desde a última dose tomada.

A Comirnaty bivalente oferece maior proteção contra a Covid-19, pois contém uma combinação de cepas do vírus Sars-CoV-2, sendo constituída pela variante original (cepa Wuhan) e uma variante mais recente em circulação (cepa Ômicron).

Esse registro representa um avanço significativo, uma vez que é a segunda vacina bivalente a ser aprovada definitivamente para uso no Brasil. Vale ressaltar que essa vacina já estava em utilização no Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde (MS), pois já havia sido aprovada pela Anvisa para uso emergencial.

Internacionalmente, a Comirnaty bivalente já possui autorização de uso por parte da Agência Europeia de Medicamentos (European Medicines Agency – EMA) e da agência reguladora dos Estados Unidos (Food and Drug Administration – FDA), entre outras agências renomadas. Essa validação reforça a confiabilidade e a eficácia do imunizante no combate à pandemia.