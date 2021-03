Anvisa aprova mudança do frasco da vacina CoronaVac

O frasco utilizado atualmente tem capacidade para 6,2 mililitros (ml) de líquido. Mas a agência autorizou o uso de um novo recipiente com 5,7 ml. A decisão foi motivada por um pedido do Instituto Butantan para evitar desperdício.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou a mudança do volume do frasco da vacina CoronaVac, produzida a partir de uma parceria entre o Instituto Butantan e a farmacêutica chinesa Sinovac.

