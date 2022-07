Anvisa analisa pedido de registro definitivo da Coronavac

A área de Medicamentos vai avaliar a segurança e a eficácia do imunizante. A área de Farmacovigilância vai verificar o monitoramento e os planos de acompanhamento da vacina desde que ela entrou em uso no país. E a área de Inspeção e Fiscalização vai analisar as boas práticas de fabricação da Coronavac.

A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, recebeu nesta sexta-feira o pedido de registro definitivo da vacina CoronaVac contra a covid-19. O pedido foi enviado pelo Instituto Butantan, responsável pela produção do imunizante aqui no país. A vacina também é produzida pelo laboratório Sinovac, da China.

