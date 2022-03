ANS determina suspensão temporária de 12 planos de saúde após reclamações de clientes

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) informou que 12 planos de saúde terão a venda temporariamente suspensa após reclamações de clientes. A suspensão passa a valer na próxima terça-feira, 22. Outros 11 planos tiveram comercialização liberada pelo monitoramento da garantia de atendimento.

Para a avaliação desse ciclo, a ANS disse ter analisado 33.377 reclamações analisadas entre outubro e dezembro do ano passado. Mais de 83 mil usuários, conforme informou a agência, ficam protegidos, pois planos só voltam a ser comercializados para novos clientes quando as operadoras apresentarem melhora no resultado no monitoramento.

Os 12 planos com vendas suspensas são de responsabilidade de seis operadoras, entre elas Unimed, Oral Class, Saúde Sim e Saúde Brasil.

Na terça-feira, 15, o presidente Jair Bolsonaro nomeou Eliane Aparecida de Castro Medeiros para exercer o cargo de diretora da ANS. Apesar da ANS atuar nos últimos anos com uma diretoria desfalcada de titulares, a nomeação veio com atraso. Eliane Medeiros, que é formada em Direito com especialização em Políticas Públicas e aposentada da Defensoria Pública de Minas Gerais, teve sua indicação aprovada pelo Senado ainda no ano passado, em dezembro, mas a formalização de seu nome no cargo só foi publicada no Diário Oficial da União (DOU), em edição extra. (Colaborou Luci Ribeiro)