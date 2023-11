Aniversariante e amigo morrem após barril de chope explodir durante festa

As causas da explosão ainda estão sendo investigadas, mas a irmã de Júlio adiantou que a perícia não encontrou selo do Inmetro no barril.

O evento era do aniversário de Valdeir e ocorreu no último sábado (11). Na ocasião, ele e o amigo Júlio estavam instalando o barril, quando o objeto explodiu misteriosamente.

Júlio César Venâncio, 39, e Valdeir Ferreira, morreram após um barril de chope explodir e atingi-los durante uma festa de aniversário em São João do Meriti, no Rio de Janeiro.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.