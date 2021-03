André Brandão renuncia presidência do Banco do Brasil

Na presidência do Banco do Brasil, deste setembro de 2020, André Brandão renunciou hoje ao cargo. A informação foi divulgada por meio de fato relevante publicado pelo banco nesta quinta-feira (18).

"O Banco do Brasil (BB) comunica que o Sr. André Guilherme Brandão entregou, nesta data, ao Exmo. Sr. Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, ao Exmo. Ministro da Economia, Paulo Roberto Nunes Guedes, e ao Ilmo. Presidente do Conselho de Administração do Banco do Brasil, Hélio Lima Magalhães pedido de renúncia ao cargo de presidente do BB, com efeitos a partir de 01 de abril de 2021", afirmou o banco no fato relevante.

Indicado pelo Ministério da Economia, e segundo um site Globo, Jair Bolsonaro já havia mostrado insatisfação com a atuação de Brandão em janeiro de 2021, após anúncio do Banco do Brasil de fechar agências pelo país e abrir dois Programas de Demissão Voluntária.