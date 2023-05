Anaconda é flagrada regurgitando outra sucuri; vídeo

Especialistas do Instituto Butantan disseram que uma das hipóteses do canibalismo seria a escassez dos recursos alimentares. Também há a possibilidade do réptil ter regurgitado um macho, envolvido no processo de cortejo da fêmea.

As imagens foram registradas pelo pecuarista e pescador esportivo Marcelo Parreira, que pescava no local quando viu toda a cena incomum.

