Ampliado o subsídio do programa habitacional "Casa Verde e Amarela"

Além do reajuste, o novo decreto presidencial também instituiu o Comitê de Participação do Fundo de Arrendamento Residencial, órgão de assessoramento já previsto em Lei.

O programa foi lançado em agosto de 2020 e atende famílias residentes em áreas rurais com renda mensal de até R$ 7 mil e famílias de áreas rurais com renda de até R$ 84 mil por ano.

