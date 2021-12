Amigos morrem após tomarem veneno por engano

Dois amigos, de identidades não reveladas, morreram nesta segunda-feira (20) após tomarem veneno para formigas por engano achando que se tratava de uma bebida alcoólica. O caso ocorreu na cidade de Piripiri, no Piauí. “Segundo familiares, eles estavam em uma bebedeira, há quatro dias bebendo, e um deles acabou pegando uma garrafa que tinha veneno e consumindo com o amigo. Quando os familiares perceberam, um já tinha desfalecido e o outro ainda estava consciente”, explicou o delegado Jorge Terceiro. “Questionamos os familiares se tinha mais alguém bebendo com eles, mas eram apenas os dois. Até mesmo se tinha alguém manipulando a bebida para entregar para eles, mas os familiares disseram que não, que era só eles, que um acabou pegando o veneno e eles acabaram consumindo. Por toda a situação levantada até o momento, temos como mais provável a morte acidental”, destacou o delegado. Os dois homens foram socorridos e encaminhados para o hospital da cidade, mas não resistiram e morreram no mesmo dia. Os corpos foram removidos para o Instituto Médico Legal (IML) e a substância foi apreendida pela polícia para análise.

