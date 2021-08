Amazonas apresenta estabilidade nos casos de síndrome respiratória, diz Fiocruz

Manaus/AM - O Amazonas apresenta estabilização na tendência de longo e curto dos casos e óbitos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), é o que aponta o boletim Infogripe divulgado nesta quinta-feira (12) por pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Os estados que acompanham o Amazonas na estabilização são o Pará, Minas Gerais, Distrito Federal, Ceará, Goiás, Amapá, Rondônia Pernambuco e Espírito Santo.

De acordo com a Agência Brasil, o estado do Rio de Janeiro é o único a apresentar uma forte probabilidade (95%) no crescimento de casos de SRAG quando são analisadas as últimas seis semanas. Essa é a primeira vez em que essa tendência é detectada no estado, que concentra o maior número de casos confirmados da variante Delta no Brasil.