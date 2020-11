Amapá já está com 80% da energia reestabelecida, diz Governo

Foi anunciada nesta quarta-feira (11), no 9º dia de apagão no Amapá, que 80% do abastecimento de energia no estado foi reestabelecido após uma operação na Usina Hidrelétrica de Coaracy Nunes.

Segundo informações de um site Globo, Com o fornecimento parcial, os amapaenses recebem energia através de um rodízio, com duração de 6 horas, por regiões, mas o sistema apresenta falhas. O governo do Estado anunciou que deve alterar o cronograma ainda nesta quarta-feira.

O ministro de Minas e Energia Bento Albuquerque, disse que o fornecimento a todo o Amapá aconteceria até o final de semana. O ministério disse que ainda apura as causas do apagão, e também há investigações abertas na Polícia Civil, a Polícia Federal, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).