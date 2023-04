Amanda e Larissa se emocionam com família no almoço do Anjo no BBB 23

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Amanda e Larissa venceram a Prova do Anjo no sábado (1º) no BBB 23 (Globo) e, neste domingo (2), curtiram o Almoço do Anjo com as aliadas Aline Wirley e Bruna Griphao.

A dupla ganhou um almoço de frutos do mar com direito a banoffee e brownie de sobremesa. Na ação, as quatro puderam escolher roupas de academia.

Presente do Anjo. Amanda recebeu vídeos de seu pai, irmão e mãe de apoio no jogo. Enquanto Larissa ganhou um vídeo de sua família e um de sua avó afirmando que está muito feliz com a volta da neta no jogo. As duas se emocionaram com as mensagens e caíram no choro.