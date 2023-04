Aline repensa indicação de sister ao Paredão do BBB 23

Aline: "Pra mim, o que faz mais sentido é botar a Domitila pela minha história aqui dentro, porque a gente nunca se afinou aqui dentro. Tem duas ou três semanas pra cá que a gente estabeleceu uma conexão, mas até então a gente tinha zero conexão, e vocês sabem que não rolava porque eu acho que era seletivo. Para mim, faz sentido, e principalmente por tudo que você [Larissa] traz agora, porque sempre fiquei em dúvida com o jogo dela".

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Durante o almoço do Anjo de Amanda e Larissa, Aline Wirley revelou que tem medo de indicar Domitila Barros ao Paredão do BBB 23 (Globo).

