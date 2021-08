Alvo da CPI, Ricardo Barros é internado em São Paulo

No último dia 18, o líder do governo na Câmara dos Deputados foi incluído na lista de investigados pela CPI da Covid após depoimento.

"Fiz hoje uma angioplastia, e ganhei meu terceiro stent. Os dois primeiros, recebi quando era ministro da saúde. Uma maravilha a medicina moderna. Agradeço as orações, Dr. Kalil, Dr. Fábio Sândoli e a equipe do hospital Sírio Libanês. Espero alta amanhã para continuar na luta”, escreveu.

