Aluna erra pedal e atropela candidatos durante prova de direção do Detran; mulher morreu

O examinador que estava no carro envolvido no acidente ficará afastado das suas funções até o final das investigações. Ele e a candidata que estava na direção passaram por teste do bafômetro.

De acordo com uma nota do Detran de Goiás, a aluna errou o pedal. "Segundo o apurado inicialmente, a candidata que dirigia o veículo foi ajustar o estacionamento ao finalizar a prova e acionou o acelerador de forma abrupta", diz um trecho da nota.

Uma aluna atropelou Ozeni Alves Teixeira, 49, e outras duas pessoas durante uma prova de direção do Detran, neste domingo (6), em Alexânia (GO). A mulher também era candidata e aguardava a vez para fazer o exame.

