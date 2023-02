Aline reflete sobre treta da espuma

Na conversa, o Gaga sugeriu que Aline não entende as brincadeiras feitas pelo elenco por ser "mais madura". Ele também apontou que, vista de fora, outros podem estar incomodados com suas intervenções.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de uma conversa com Bruno Gaga sobre os acontecimentos da madrugada no BBB 23 (Globo), Aline Wirley refletiu se estaria cuidando demais dos brothers.

