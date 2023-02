Aline dá esporro em Bruno por treta da espuma

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Aline Wirley e Bruno tentaram se entender após uma discussão no BBB 23 (Globo). Os dois tretaram quando Aline quis que o 'After dos Crias' não entrasse no quarto, e Bruno a chamou de chata e Aline trocou de quarto.

Durante a tarde desta quinta-feira (16), os dois tentaram se entender, mas concordaram em discordar.

ALINE: "Eu vou repetir e você vai continuar me achando chata. Tudo tem limite. A gente não vai concordar. Mas, pra você, é indiferente as brincadeiras. Pra mim, não é. Fiquei sentida, Mas também já entendi, cada um aqui é responsável por si. Eu fico querendo cuidar, mas não posso, não tem como. Cada um é adulto e sabe de si"

BRUNO: "É que eu tava naquela felicidade, e daí quando corta... Mas eu não tava bêbado não, eu tava sóbrio, tanto que eu não disse que esqueci. Porque só você se incomodou, viu, Aline? Por isso a gente não entende"

ALINE: "Mas você tava bem porque dias atrás você teve um apagão. Por isso que eu falo que não é brincadeira. Nesse apagão que você enche a cara, você perde a oportunidade de entrar ali e pedir pro Brasil pra você ficar, você perde um Jogo da Discórdia. É nesse lugar que eu falo pra você, não é brincadeira. Quer beber, resenhar, se divertir? Legal, também quero. Mas tudo tem limite"

BRUNO: "Vocês julgam muito. Vocês não sabem o que eu sinto"

ALINE: "Eu entrei nessa casa grudada com você, Bruno. Senti o que você sentiu. Sua perna tremendo o tempo todo. O tempo todo junto com você. Você sabe o que eu senti também? Você me perguntou? Então, é isso. Eu tô vendo, eu tenho muito carinho e respeito por você, Te quero aqui dentro, já te falei tudo isso, não é da boca pra fora. Você jura que acha que eu saí da minha casa pra ficar sendo a chata do rolê que não deixa as pessoas fazerem resenha no quarto? É muito cansativo. Mas não tem muito mais o que falar. A gente tem opinião diferente. E, pelo que eu tô entendendo, outras pessoas também tem opiniões diferentes dos meus limites de brincadeira. E toda vez que isso acontecer, a gente vai ter que resenhar. A gente não sabe o limite das coisas, e numa dessas pode ter agressão. A gente não sabe. Aí não adianta chorar"

BRUNO: "Todo mundo saiu de boa. Mas é, a gente vai além do limite. Mas eu levo na esportiva, eu sou assim lá fora. E muita gente tá gostando disso, muita gente se envolve nessa resenha. Acho que ninguém tá sentindo isso. Se a pessoa troca comigo e fica de boa, pra mim, sempre vai acontecer. Mas você tava na diversão, por isso a gente se chocou"

ALINE: "Mas eu tenho direito de estar na diversão! Eu tava na festa! Ali é meu quarto, eu quero deitar. Meu grande erro aqui é tentar observar as pessoas pra além de jogadores. Me sinto responsável de alguma maneira"

BRUNO: "Todo mundo te respeita, ninguém mexe com você aqui"